Ielaak fan Heech hast wer thús út Londen, it nije doel: Denemarken

De Korneliske Ykes II is in rekonstruksje fan in aak dy't yn de jierren tritich brûkt is as frachtskip. Sûnt 15 juny wie de aak nei Londen. De ielaak is yn dêr trije kear ûnder de Tower Bridge troch fearn. De bemanning hat yn Londen ûnder oare in krâns lein foar bemanningsleden dy't yn it ferline mei ielaken omkaam binne. Neffens de bemanning wie it in emosjoneel momint.

Besite oan it stedhûs

Yn it stedhûs fan Londen binne de bemanningsleden, bestjoersleden fan stichting De Palingaak en fertsjinwurdigers fan Pleatslik Belang Heech troch sheriff Liz Green ûntfongen. Foarsitter John van der Velde fan it doarpsbelang hat in eigendomsbewiis fan it skip en in foto fan it orizjinele skip oerlange oan de sheriff.

Fierder hat skipper Maarten Stuurman in presintaasje holden op it wrâldkongres fan de Sustainable Eel Group oer de histoarje fan de ielhannel op Londen, oer it libben oan board, de bou fan de Korneliske Ykes II en de reis fan de ielaak nei Londen. In protte dielnimmers fan it kongres binne freed op de aak west.