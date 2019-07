SC Hearrenfean wint oefenwedstriid mei dûbele sifers

Trainer Johnny Jansen stjoerde twa ferskate alvetallen it fjild op. Yn 'e earste helte kaam Hearrenfean seis kear ta skoaren. De doelpunten wienen fan Mitchell van Bergen (twa kear), Jordy Bruijn, Ben Rienstra, Jizz Hornkamp en Emil Frederiksen.

Yn 'e twadde helte liet de nije spits Jens Odgaard him goed sjen. Mei in hattrick soarge hy foar 0-9. Uteinlik wie it Jan Ras dy't de einstân bepaalde.