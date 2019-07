Fandalen hawwe opnij taslein op Jeneverpôle

In protte minsken meitsje gebrûk fan it de Jeneverpôle. Sa kin der rekreëarre wurde, swommen yn de feart en simmerdeis oernachtsje der wolris minsken. It is net foar de earste kear dat der fernielingen plakfûn hawwe. Earder waarden ek al beammen fernield en yn de brân stutsen.

De nije eigener Johannes Huitema fan it eilantsje is ferbjustere oer dizze ferneatigjende aksje en sit no mei in behoarlike strop, want it wiene djoere ipen dy't hy er plante hat. Op sosjale media binne in tal doarpsbewenners yn aksje kaam om Huitema te stypjen. En de ipestichting hat trije beamen oanbean, mar dat is mar in part fan it totaal oan fernielde beammen. De eigener ropt de dieders op harren te melden. "Dan komme we der altyd út' seit er.