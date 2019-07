"Misthoorn Harns kin reparearre wurde foar in pear tientsjes"

De gemeente Harns publisearre dit wykein in stik dêr't yn stiet dat in kabel foar de bestjoering fan de hoarn stikken is en dat fernijing 130.000 euro kostet. Dat is foar de gemeente tefolle en de stichting sels fynt dat ek. En dus hie de stichting besletten om it dêrby te litten.

Mar no hawwe technisy sein dat boarplatfoarms mei itselde systeem wurkje en dat dat tige ienfâldich oan te lizzen is. Iennige betingst is dat der wifi wêze moat en elektrisiteit. Op ôfstân kin de hoarn dan oan- en útset wurde. De stichting hat no opnij in fersyk by de gemeente dellein om dizze opsje te ûndersykjen.