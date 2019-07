Net in soad Friezen mei in 'kiste-oant-cake'-útfeartfersekering

Ria Algra is fan de Fryske Federaasje Utfeartferieningen. Dat is de koepel fan Fryske útfeartferieningen. "Yn Fryslân binne der sawat 190 ferieningen by ús oansluten", fertelt Algra. "Dat liket in soad, mar der binne mear as twahûndert útfeartferieningen."

"In feriening dekt net alle kosten, mar is wol folle goedkeaper as in fersekering," seit Algra. Hoefolle goedkeaper, hinget fan de feriening ôf. "De útkearing ferskilt fan 500 euro oant 2000 euro", fertelt Algra. Dat leit ûnder oare oan de kontribúsje dy't in feriening freget.

Kampanjes

Mei de komst fan kommersjele útfeartorganisaasjes is it tal leden fan de ferieningen minder wurden. "It probleem fan ferieningen is dat se al mear as hûndert jier bestean. It wie altyd normaal dat minsken by in feriening sieten. Dat gie fan âlder op bern oer. Doe't 'de grutte jonges' in tal jierren ferlyn op de merk kamen, hawwe de begraffenisferieningen in bytsje achteroerline, wêrtroch't der gjin jonge leden by kommen binne". Dêrby komt dat de kommersjele organisaasjes in soad jild stutsen hawwe yn kampanjes foar nije leden, wylst begraffenisferieningen gjin winsteachmerk hawwe.

Ynhelslach

"Dat in feriening gjin winst hoecht te meitsjen, skilt hiel bot yn de kosten. Dat witte in soad minsken net", seit Sybren Klaas Visser fan de Laatste Eer yn Berltsum. "We wolle nije jonge leden krije, want dy hawwe wy nedich foar de takomst fan de feriening. We binne al fierste lang op de achtergrûn bleaun yn it útfeartgeweld. It is tiid foar in ynhelslach".

Karmerk

De Fryske Federaasje wol ek in nije ympuls jaan oan de útfeartferieningen. "We komme meikoarten mei in nije webside dy't in soad dúdlik meitsje moat", seit Algra. "Dêrneist wurkje wy mei in lanlike noarm, de saneamde nardusnorm", leit se út. Dat is in karmerk dêr't ferieningen mei wurkje. "In soad minsken meitsje in kar oan de hân fan karmerken, mar de ferieningen kinne net meikomme mei de kommersjele útfeartorganisaasjes. "