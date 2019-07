Bern besmet mei norofirus, RIVM siket út oft it troch de Blikpôle komt

Mislikheid, spuie en diarree. Dat wiene de meldingen dy't binnen kamen by GGD Fryslân. De measte bern dy't siik wiene ha yn de Blikpôle swommen, dêrom is der in ûndersyk west nei wat de bern krekt ha.

It blykt it norofirus te wêzen, in ûntstekking fan de terms. De ynfeksje is bot besmetlik en wurdt ek wol búkgryp neamd. Op dit stuit hat de GGD Fryslân it RIVM frege oft sy it swimwetter ûndersykje kinne op it norofirus.