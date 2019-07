Koade read foar mûzepleach: 'bestriding moat no begjinne'

Op dit stuit is de situaasje yn benammen Súdwest-Fryslân noch net sa slim as yn 2014. Mar as de boeren te lang wachtsje mei de bestriding, kin de pleach folle grutter wurde en hat it minder gefolgen foar it gers. "As boeren no yngripe, dan kinne sy der noch in snee gers ôfhelje", seit Peet Sterkenburgh fan LTO-Noord.

Kontrolearje fan it lân

Yn de omjouwing fan Wâldsein witte de boeren wol wat sy dwaan moatte, mar op oare plakken yn it feangreidegebiet hat lang net eltse boer yn de gaten dat der in soad mûzen op syn lân sitte. Sterkenburgh ropt boeren dêrom ek op om te kontrolearjen hoe't harren lân der no hinne leit.

Tiisdei kaam der dêrom ek in soad folk ôf op in demonstraasje fan ferskillende pompen en slangen om wetter op it lân te bringen. Yn kombinaasje mei fûgels dy't graach mûzen frette, kin sa'n wetterbad in soad dwaan om de groei fan de mûzestân te beheinen.