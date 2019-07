Undersyk nei Salomon Levy, de folksheld fan de Westereen

Ien fan it ûndersyksteam is Theo Delfstra, in redakteur fan it histoaryske blêd De Sneuper. Hy fertelt dat der yn de jierren '30 en '40 alris earder in teaterstik west hat oer de Kollumer Oproer. "Alle rollen dy't no spile wurde wiene der doe ek, útsein Salomon Levy. Gjinien wist noch wa't hy wie."

It hûs fan Salomon

No is der noch hieltyd net in soad oer him bekend. De grutste ûntdekking is it plak is wêr't Salomon wenne hat yn 'e Westereen. Delfstra: "Salomon Levy libbe yn in tiid dat dit ek net registrearre stie yn in kadaster. Hy wie ek gjin hûseigener. Hy hat nea in hûs kocht. Dus wy moasten noch âldere boarnen fine en dy keppelje oan it kadaster. It is hiel spesjalistysk wurk, mar úteinlik hat Piet de Haan dat foarmekoar krigen om it te ûntdekken."