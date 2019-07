Jan Huitema wol him stoarte op it Europeesk miljeubelied

Huitema stiet yn Europa bekend as lânbouspesjalist. No't it nije mienskiplike lânboubelied fêstleit, fynt er it wichtich om aktyf lid te wurden yn de miljeukommisje. Europa hat grutte ambysjes op miljeugebiet, mar ferliest neffens Huitema dêrby wolris it draachflak en de útfierberens út it each. Yn de miljeukommisje wol Huitema ek de belangen fan de boeren en it midden- en lytsbedriuw skerp yn it each hâlde.

"Der wurdt yn Nederlân maklik roppen dat we minder fee hâlde moatte, mar de produksje fan molke is, as it om CO-útstjit giet, yn Nederlân folle effisjinter as yn de measte oare lannen. Wêr bliuwt dan de miljeuwinst?"

Praktyske oplossingen

Huitema pleitet foar praktyske oplossingen, mei it klimaatakkoart fan Parys as rjochtsnoer. "Dêr hat Europa foar tekene en de VVD ek, dus dêr stean ik foar."

De melkfeehâlder giet de kommende jierren wol troch mei it folgjen fan it lânboubelied, mar sil dat wol 'minder yntinsyf' dwaan as de ôfrûne perioade.

"Ik bin de ôfrûne jierren ek safolle mooglik yngien op útnûgingen fan lânbou-organisaasjes om te sprekken. Ik krij no wat in oare fokus. Ik moat dêr no wat selektiver mei omgean."