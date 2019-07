Detinearden krije yn de finzenis alfêst help foar weromkear yn de maatskippij

Maureen de Boer fan it Feilichheidshûs yn Ljouwert is posityf oer it nije plan dat moandei presintearre is. It Feilichheidshûs hâldt him ûnder oare dwaande mei de persoanrjochte oanpak fan minsken dy't út de finzenis komme. Goed dat der no in akkoart tusken justysje, soarch en helpferliening leit, dêr't de finzene yn sintraal stiet, seit De Boer. De measte detinearden sitte net langer as trije moannen fêst. Se binne dan wer frij en yn de finzenis wurde se al holpen. Dy help rjochtet him ek op de tiid as wer op frije fuotten binne. Dat is goed mei in each op de feilichheid, seit Maureen de Boer.