Rezjysintrum oer bernemishanneling: better sinjalearje en helpferliening op maat

Wat nei it sinjalearjen fan mishanneling wichtich is neffens de Vries, is dat de help foar it bern goed regele wurdt. "It is hiel wichtich om te sjen wat is der no krekt oan de hân mei it bern. As 100 bern mishannele wurde, dan is dêr net ien oanpak foar. Dat wurket net." De Vries fynt dat helpferlieners nei elk bern sjen moatte en dan op maat dwaan moatte wat wurket.