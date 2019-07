Doarpsbelang: ynteresse fan seis minsken om hûs te bouwen yn Wyns

De earste reaksjes binne yn elk gefal goed. "De ôfrûne moannen ha wy al in stik of seis minsken hân dy't ynteressearre binne. Dat fyn ik op himsels wol hiel bysûnder, want it is sûnder dat wy dêr in soad reuring oan jûn hawwe."

Mar dit betsjut net dat Kooistra him net mear soargen makket oer de takomst fan it doarp. "Ik tink dat it ferstannich is wy mei-inoar ris goed neitinke oer: hoe sjocht it plattelân der aanst út? It belied oant no ta yn hiel Fryslân tefolle rjochte is op de grutte kearnen, dan fertutearzet it plattelân."

Neffens Kooistra wurdt de foarsjenning minder as der net bout wurdt en dan komt it Fryske plattelân yn in fisieuze sirkel.