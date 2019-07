In dei lang rêst en fûgels fêstlizze? Hier de fotohutte yn Riis

Neffens It Fryske Gea is de hutte yn it Rysterbosk in ideaal plak foar fûgelfotografen om soarten as de griene spjocht, de blauspjocht, de hauk en de mûzefalk yn it bosk fêst te lizzen. De hutte sjocht út op in fiedselryk badplak foar dizze en oare fûgels.

Op it plak fan de fotohutte stie foarhinne ek al in hutsje, mar dizze waard amper brûkt. Nei in flinke opknapbeurt beskikt de hutte no oer stroom, in USB-oansluting, in hingstatyf foar in kamera, ferwaarming en in heechweardich spegelglêsramt.

De ynkomsten út de ferhier wurde brûkt foar ûnderhâld en tasicht op de hutte en foar it wurk fan It Fryske Gea. De fotohutte is seis dagen yn de wike te hier.