'Klimaatstúdzje moat Ljouwert as universiteitsstêd op de kaart sette'

Dy 'grutte ynternasjonale organisaasje' is de Global Center on Adoptation fan de VN. Dizze organisaasje is dit jier oprjochte en wol derfoar soargje dat minsken oer de hiele wrâld witte hoe't se omgean moatte mei de feroaring fan it klimaat en de gefolgen derfan. Ien fan de ûnderdielen dêrfan is it opsetten fan ûnderwiis en ûndersyk. De stúdzje yn Ljouwert moat de earste fan de wrâld op dit mêd wurde.

It is in prestizjeuze opdracht dy't Ljouwert as universiteitsstêd ynternasjonaal op de kaart sette moat. Sa tinkt alteast Andrej Zwitter, de dekaan fan Campus Fryslân. "Wij zijn heel blij dat we meteen contact hebben gelegd met deze organisatie toen we er van hoorden. Het past heel erg bij onze missie van het zoeken naar lokale oplossingen. En we hebben hier natuurlijk direct te maken met die gevolgen van de klimaatverandering. Denk alleen al aan de Waddenzee en alles wat daar gebeurt."

Offisjele goedkarring

Hoe't de oplieding der krekt út komt te sjen, is noch net hielendal dúdlik. Dêr wurdt de kommende moannen noch oan wurke. Dêrnei moat it ministearje en ek de universiteit noch in offisjele goedkarring jaan. Zwitter hat der lykwols alle fertrouwen yn. "Het helpt natuurlijk enorm dat zo'n belangrijke organisatie achter je staat."

Wannear't de oplieding yn Ljouwert in sukses wurdt, is it de bedoeling dat it op mear plakken op de wrâld oanbean wurdt. "Zo moet er ook een netwerk ontstaan van kennis over deze grote uitdaging voor de wereld", beslút Zwitter.