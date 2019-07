Soarchoanbieders Ljouwert warskôgje foar ynset frijwilligers yn de soarch

In te 'rooskleurig' byld

Sietske Inberg fan de Samenwerkende Bewonersorganisaties (SBO), de partij dy't opkomt foar de belangen fan ûnder oare doarps- en wykorganisaasjes, is ek kritysk. Benammen oer de ynset fan de frijwilligers. Neffens Inberg wurdt der in te 'rooskleurig' byld sketst. De belesting fan dy groep wurdt heech, sa tinkt it SBO. Der moat dus in soad dien wurde oan de begelieding fan de frijwilligers, sa seit Inberg. Want, sa stelt sy, der wurde grutte ferantwurdlikheden op de skouders fan dy groep lein, wylst de fraach is oft dy dêr wol thús hearre.

Dochs sjocht it SBO ek positive kanten: It is goed foar it besteansrjocht fan de wyk- en doarpshuzen.