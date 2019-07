Friese successen bij eerste etappe wielerwedstrijd Noordenveld-Westerkwartier

De Wielermeerdaagse Noordenveld-Westenkwartier in Nieuw-Roden gaat voor de vrouwen over drie dagen (maandag, woensdag, vrijdag) en voor de mannen over vijf dagen (maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag). Woensdag wordt er gestreden in Zevenhuizen, donderdag in Noordhorn, vrijdag in Leek en zaterdag in De Wilp.