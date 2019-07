Fryske suksessen by earste etappe hurdfytswedstriid Noordenveld-Westerkwartier

Ronald Kruijer út Donkerbroek hat moandei de earste etappe fan de Wielermeerdaagse Noordenveld-Westenkwartier wûn. De hurdfytser kaam yn Nieuw-Roden as earste oer de finish yn de sprint fan in kopgroep fan fjouwer. Ruben Hoekstra fan It Hearrenfean pakte it twadde plak en Bart Hoolwerf út Eemdijk einige as tredde.