RTV NOF bestiet 30 jier: "We binne ta oan fierdere profesjonalisearring"

Finansjeel is de omrop neffens Keizer op dit stuit wol sûn. "Mar it is wol apart dat we as publike omrop ús jild foar 70 prosint út reklame helje moatte. Al jout it ek oan hoe't it bedriuwslibben ús stipet. Dêr binne we ek hiel wiis mei!"

RTV NOF bringt by it jubileum in glossy-tydskrift út dat yn it noardeasten fan de provinsje ferspraat wurdt. It earste eksimplaar waard útrikt oan sjonger Syb van der Ploeg.