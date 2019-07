VV Burgum en BCV foarmje no ek offisjeel ien klup: FC Burgum

BCV miste ferline jier yn de sneonskompetysje krekt de promoasje nei de Earste Klasse, VV Burgum spile op snein al yn de Earste Klasse.

Doel is hegerop

Foarsitter Dirk van der Woude liet witte dat FC Burgum in brede sosjale feriening wêze wol, mar dat ek de A-seleksje as flaggeskip fansels syn sportive ferantwurdlikheid hat om resultaten te boeken. "Dat we yn de Twadde Klasse begjinne moatte, is miskien wol moai om't dêryn in soad derby's spile wurde moatte. Mar it doel is wol om hegerop te kommen."