Automobilist botst ferskate kearen tsjin fangrail en wurdt klem riden troch tsjûge

In automobilist dy't by Easterwâlde ferskate kearen tsjin de fangrail fan de sneldyk oanried, is klem riden troch in omstanner. Tsjûgen seagen de automobilist mei grutte snelheid oer de dyk rjochting Easterwâlde riden. Op in gegeven stuit gie er stadiger en botste ferskate kearen mei de fangrail. De tsjûgen hiene yntusken de plysje al belle.