Jan Huitema stiet achter Timmermans as foarsitter Europeeske Kommisje

Ek yn it Europeesk Parlemint moat in dúdlike mearderheid foar Timmermans stimme. Moandei die bliken dat foaral lannen as Poalen, Hongarije en Italië grutte muoite mei de beneaming fan de Nederlanner hawwe en dy sels besykje op te kearen.

Huitema stipet Timmermans

Dat de regearingslieders wat langer wurk hawwe om in kommisjefoarsitter te kiezen, fynt Huitema eins wol in goed teken. Oant no ta wie de kommisjefoarsitter altyd in kristen-demokraat. Hjoeddeis meitsje ek oare partijen, lykas sosjaal-demokraten en liberalen kâns op dy topposysje. Dat de ûnderhannelingen dêrtroch swier kealje, fynt Huitema net sa slim.

Huitema sels stiet achter Timmermans, ek al is it in sosjaal-demokraat. "Ik tink dat it gewoan belangryk is dat wy in Nederlanner ha as foarsitter fan de Europeeske Kommisje. En dat is Frans Timmermans." De VVD'er is wol fan betinken dat Timmermans wat mear belangstelling toane mei foar de lânbou. "Ik praat him graach in kear by as it sa fier is."