Oanlis glêsfezel yn De Fryske Marren giet troch, Kabelnoord heakket ôf yn Súdwest-Fryslân

Njoggen doarpen noch net

"We zijn ontzettend blij", seit Jaap Bosma fan de koöperaasje DFMopGlas, dy't har ynset foar de realisaasje en eksploitaasje fan in glêsfezelnetwurk yn de gemeente. Se ha no genôch oanmeldingen binnen en kinne oergean ta oanlis fan glêsfezel yn De Fryske Marren. Njoggen doarpen binne noch net wis fan de oanlis: Sint-Nyk, Langwar, Bakhuzen, Aldehaske, Terherne, Sleat, Aldemardum, Ychtenbrêge en Sint-Jânsgea. Sy krije langer de tiid om te reagearjen.

"Wij hebben ons altijd hard gemaakt voor glasvezel voor iedereen in De Fryske Marren", sa stelt Bosma. "De garantie dat de inwoners in het buitgebied glasvezel krijgen, willen we uiteraard ook aan de inwoners van álle 33 dorpskernen geven. Dat de drempel in het buitengebied en in het merendeel van de dorpskernen is gehaald, geeft ons vertrouwen dat het in de laatste 9 kernen ook goedkomt."

Meardere oanbieders DFM

Yn De Fryske Marren waard lang de konkurrinsjestriid tusken de gemeente en Kabelnoord útfochten. It feit dat der meardere oanbieders wiene, soarge foar problemen en ûndúdlikens foar de bewenners yn de gemeente. Kabelnoord, stipe troch de provinsje, hie dêrom besletten in stap werom te dwaan. "Voorwaarde voor de aanleg van glasvezel is dat minimaal zestig procent van de aangeschreven huishoudens kiest voor een abonnement bij een provider op het netwerk van Kabelnoord. In De Fryske Marren is dat niet het geval. "Wij hebben onvoldoende aanmeldingen binnengekregen om de aanleg van glasvezel in De Fryske Marren te starten en gaan daar dus niet aanleggen."