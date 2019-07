Rjochtfeardigens libbet ek by neiteam fan iepenloftspul Kollumer Oproer

Salomon Levy is in ferneamd figuer yn 'e Kollumer omkriten. Oan de ein fan de 18e iuw soe hy in opstân tsjin de Frânske besetters laat hawwe. Hy is derfoar ta dea feroardiele. Sjonger Marcel Smit en winkelman Sierd Henk de Bruin binne beide neiteam. Beide mannen kenne harren wol werom yn harren foarâlder.