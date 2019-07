Nije wet giet yn: mei de mobyl op de fyts is ferbean

"Afleiding in het verkeer is killing, dat zien we in de cijfers terug, Met name voor fietsers, die kwetsbare verkeersdeelnemers zijn", seit Douwe Dirk van Dijken, teamspesjalist ferkear fan de plysje Noard-Nederlân.

De wet ferbiedt it yn 'e hân hâlden fan mobile elektryske apparaten, wylst in fyts, brommer, motor of auto bestjoerst. Dus net allinnich mobyltsjes binne ferbean, mar ek muzykspilers, navigaasjesystemen of tablets.