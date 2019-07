Bestriders fan ikeprosesjerûp ha it smoardrok: "It is in pleach foar de folkssûnens"

"It is noait genôch"

Bestrider Peter van der Weg fan Frisia yn Burgum hat it smoardrok. "We besykje it wol yn fiif dagen te dwaan en wol wykein te hâlden. Mei it fuortheljen fan de âlde nêsten fan ferline jier en no binne we de rest fan it jier noch wol mei dwaande." Mei de stofsûger kinne se tusken de 2.500 en 3.000 nêsten yn de wike opsûgje. "Oft it genôch is? Nee, it is noait genôch."