COA fangt al 25 jier flechtlingen op; wat is der feroare?

It Sintraal Orgaan opfang Asylsikers (it COA) bestiet 25 jier. It COA fiert it asylbelied út fan it kabinet en soarget foar opfang fan flechtlingen. Yn it earste jier, yn 1994, waarden 33.000 asylsikers opfongen, in kwart dêrfan kaam út it troch oarloch ferskuorde Joegoslavië.