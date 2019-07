Museum Martena yn Frjentsjer hat in soad besikers lutsen mei de tentoanstelling '100 jier Abe Gerlsma'. Fan febrewaris oant begjin juny kamen dêr in lytse 5.000 besikers op ôf. Mei elkoar hat it museum yn de earste helte fan 2019 sawat 2.000 besikers mear lutsen as yn deselde perioade foarich jier.