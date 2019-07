Slimme termometryske kamera kin heabrân foarkomme

Richard Venema fan Kooi Security leit út hoe't it systeem krekt wurket. "It is in mobyl termometrysk kamerasysteem, dat in hiel grut opperflak besjen kin. Wannear't der in temperatuerwikseling is, wurdt dit meld by ús meldkeamer, dêr't 24/7 immen sit. De kamera is 'zelflerend', wat betsjut dat er sels in analyse meitsje kin fan de gegevens en in alaarm ôfjout as dat nedich is. Dizze tapassing is unyk: de kamera yn kombinaasje mei de software en de meldkeamer meitsje dit hiel bysûnder."

Priiskaartsje

Der wurde op dit stuit sa'n fjirtich fan dit soart kamera's tapast op lokaasjes dêr't in grutter risiko is op brân. It giet dan benammen om ôffalferwurkingsterreinen. Yn twa minuten tiid kin broei útgroeie ta in brân. It neidiel is lykwols dat it systeem frij prizich is, wêrtroch't it noch net folle brûkt wurdt troch boeren.