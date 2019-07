Wethâlder Sjoerd Feitsma: "Rôze Sneon is in feest foar elkenien, ofsto no 'gay' of 'straight' bist"

Rôze sneon wurdt al sûnt 1977 organisearre en is yn de rin fan 'e jierren útgroeid ta in jierliks event. Feitsma: "Wy kamen der achter dat it noch nea yn Fryslân west hat. Wy fine it in wichtich evenemint, om elkoar te moetsjen. En wy tinke dat Fryslân dêr klear foar is."

Reinbôgeprovinsje

Nettsjinsteande it entûsjasme fan de wethâlder is Fryslân as iennige provinsje noch altyd gjin saneamde Reinbôgeprovinsje. Feitsma: "Yn Ljouwert wapperet de reinbôgeflagge al wol by it gemeentehûs. En neffens my jout de provinsje wol deeglik omtinken oan diversiteit. Ik bin der wis fan dat wy der hjir klear foar binne."

Feest foar elkenien

Rôze sneon is mear as ien dei feest. Sa binne der yn Venlo langere tiid projekten west yn it ramt fan diversiteit mei as tema 'Grenzeloze liefde'. Sa wol Ljouwert dat ek oanpakke. Feitsma: "Ek wy sille wurkje oan de hân fan tema's, lykas akseptaasje en diversiteit. Mar it moat yn alle gefallen in feest wurde foar elkenien, ofsto no 'gay' of 'straight' bist."