Ljouwert bliuwt yn top-10 earmste gemeenten

Ek ynkommensûngelikens is in yndikator dy't it CBS brûkt om in byld te foarmjen fan de wolfeart yn ús lân. De ynkommensûngelikens yn in gemeente is heech as der in grut ferskil bestiet tusken de heechste en leechste ynkommens; de bekende wolfeartskleau.

De ynkommensûngelikens yn ús provinsje benammen heech yn Ljouwert, mar ek op de Waadeilannen Flylân, Skylge en Skiermûntseach. Op It Amelân is it ferskil tussen earm en ryk just hiel lyts. Dat komt trochdat dy gemeente in relatyf heech trochsneed fermogen hat.