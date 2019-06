Wassenaar giet nei winst yn Harns wer mei nocht nei it wurk: "Ha der wol sin yn"

It is nammentlik noch net it seizoen fan Wassenaar. "Moatst ûntspannen bliuwe, mar sitst der wol oer yn as it min giet. Op in gegeven momint trainst allinnich mar mear en dan hast echt de hel yn. Komst moandeis ek noch op it wurk en krijst de fraach: 'Hoe is it gong, Wassenaar?' Dat is net leuk."

En as it net goed giet, dan komme der praatsjes. Hielendal yn de keatswrâld, wit Wassenaar. "Ik snap dat ek hiel goed. Ien partoer hellet alle krânsen op en dan is elkenien deroan ta dat oaren opstean. En de hoop wie op ús fêstige, omdat wy de kwaliteiten ha. Spitich dat it dan net rint. It docht ek echt wat mei dy ast net prestearrest, mar ik ha noait yn panyk west."