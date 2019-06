Jongfryske Mienskip presintearret Redbad-monumint yn East-Fryslân

It Fryske genoatskip Jongfryske Mienskip hat yn it East-Fryske Ihlow (Dútslân) in monumint presintearre ta oantinken oan de âlde Fryske kening Redbad en syn dream. Dat ha se dien mei it Westfries Genootschap (út Noard-Hollân), it Seelter Buund (út Sealterlân yn Dútslân) en Die Friesen (ek út Dútslân).