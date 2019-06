Partoer Marten Bergsma pakt yn Harns earste oerwinning fan it seizoen

De finale wie iensidich en ek net fan in hiel heech nivo. Alteast, net fan Dijkstra, Hoekstra en Van Zuiden. Yn in flok en in sucht stie it 3-0. Dêrnei kaam Hans Wassenaar op 4-6 de keats net foarby, wêrtroch't it 3-1 waard. Dat wie ek it iennige buordsje dat Dijkstra en dy pakten.

Op 5-1 en seis gelyk kearde Hiemstra de bal foar de keats, wêrmei't hy, Bergsma en Wassenaar de earste oerwinning fan it seizoen boekten. Wassenaar waard útroppen ta kening.