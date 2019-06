Partoer Marten Bergsma pakt earste oerwinning fan it seizoen

De finale wie iensidich en ek net fan in hiel heech nivo. Alteast, net fan Dijkstra, Hoekstra en Van Zuiden. Yn in flok en in sucht stie it 3-0. Dêrnei kaam Hans Wassenaar op 4-6 de keats net foarby, wêrtroch't it 3-1 waard. Dat wie ek it iennige buordsje dat se pakten.

Op 5-1 en seis gelyk kearde Hiemstra de bal foar de keats, wêrmei't hy, Bergsma en Wassenaar de earste oerwinning fan it seizoen boekten.

Eardere omlopen

Yn de earste omloop wiene Bergsma en dy mei 5-4 en 6-4 te sterk foar Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Sy wiene in dei earder noch finalist yn Dokkum.

Dêrnei wûn it trio Bergsma ek fan Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra: 5-1 en 6-2. En dat wylst Van Zwieten en dy yn de earste omloop just wûn hiene fan it partoer fan Gert Anne van der Bos. Sy hiene acht fan de njoggen foarige frijeformaasjepartijen wûn.

Troch dy oerwinning op de twadde list wiene Bergsma en dy al wis fan de finale, want yn de heale finale hiene se in steand nûmer. Yn de oare heale finale wûnen Dijkstra en dy mei 5-0 en 6-2 fan Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten.