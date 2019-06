Portret fan in doarp: sport en wille bine Winsum

Winsum is in doarp yn de gemeente Waadhoeke (earder Littenseradiel) en hat krekt wat mear as 1000 ynwenners. Der is in protte aktiviteit yn it doarp en ek de toerist wit it greidhoekedoarp hieltyd better te finen.

Sport as reade tried

Sport is lykwols in reade tried fan Winsum. Alle jierren is it Frysk kampioenskip fierljeppen op de skâns fan Winsum. Der wurdt ek in soad keatst. De ferneamde kippetjespartij is tige populêr. Dat is in 'wylde' partij dêr't frijheid foarop stiet en dy't mear as 200 partoeren nei de sportfjilden lûkt. Dy partij is healwei septimber.

En dan is der ek noch highlandgamer Pieter Karst Bouma. De sterke man docht al jierren oan de sport en is ien fan de bêsten fan Nederlân. Ein augustus giet hy foar in plak yn de top 10 op it wrâldkampioenskip dat yn Amearika holden wurdt.