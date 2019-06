Haadklassekeatsen yn Sint-Anne proai foar partoer Nynke Sijbrandij

De finale gong lang lykop. It grutste ferskil wie oant de ein nea mear as ien earst. By in stân fan 3-3 kaam Van der Leest net foarby de keats, wêrtroch't Tuinenga en dy in foarsprong fan in earst namen. In earst letter wie spannend: op 6-6 sloech Sijbrandij in sitbal, wêrmei't har partoer wer op likense hichte kaam.

Mei in boppeslach fan Van der Leest op 4-4 6-4 waard it sels 5-4 foar Sijbrandij en dy. Efterôf wie dat de beslissing. By 5-4 en skjinne 6 sloech Scheepstra de bal kwea, wêrmei't de oerwinning nei it trio Sijbrandij gie.