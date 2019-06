Stasjonsbrêge Frjentsjer hat foar tredde dei op rige steuring

De problemen fan snein ûntstiene nei't de brêge iepen moast foar in boatsje. Doe't de brêge wer ticht gie, giene de slachbeammen net omheech. Dy binne dêrnei hânmjittich omheech set. Fyts- en autoferkear kin no dus wol oer de brêge, mar skipfeartferkear kin der net del, want de brêge wurdt foarearst net wer iepen set.

Earder al problemen

It is de tredde dei op rige dat de brêge kueren hat. Freed bleau de brêge oer it Van Harinxmakanaal oan de ein fan de middei in pear sintimeter boppe de grûn hingjen by it tichtgean.

In monteur fan de provinsje hie de steuring oan de brêge dy jûn ferholpen, mar in dei letter koe de brêge op 'e nij net betsjinne wurde. Dat wie doe oan de ein fan de middei oplost.

It is net bekend hoelang't de steuring fan snein duorje sil.