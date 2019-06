Noppert net nei kwartfinale fan Czech Darts Open

Noppert smiet snein in trochsneed fan 94.83 punten, krekt wat leger as Brown. De Ingelskman, dy't de nûmer tritich fan de wrâld is, wie ek krekt wat skerper op de dûbelds.

Brown like ienfâldich op wei nei de winst. Hy naam in foarsprong fan 5-2. Dêrnei bruts Noppert Brown, troch in finish fan 132 út te smiten. De Jouster kaam sels noch werom oant 5-4, mar úteinlik makke Brown it wurk dochs ôf.