Sjoerd Feitsma krijt yn 'Venlove' rôze kaai foar Roze Zaterdag yn Ljouwert

Feitsma is al in pear jier dwaande om de rôze sneon foar it earst nei Fryslân te heljen. Hy fynt dat wichtich, omdat de rôze sneon noch nea yn Fryslân organisearre is, wylst it evenemint al sûnt 1978 bestiet.

Ljouwert is neffens Feitsma sa njonkenlytsen wol oan de rôze sneon ta. Hy wie beselskippe troch in grutte Fryske delegaasje mei pompeblêdflaggen mei de reinbôge derop. De wethâlder hat der no al nocht oan: Ljouwert is op 20 juny 2020 'de stêd fan de leafde', sa ferklearret er op Twitter. De stichting Roze Zaterdagen is bliid dat de rôze sneon foar it earst nei Fryslân giet en winske de wethâlder in soad wille en sukses by de organisaasje fan de 43e edysje.