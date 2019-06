Moai waar soarget net foar fierljepspektakel yn Drylts

By de froulju is Marrit van der Wal sûnt har rentree net by te hâlden. Yn Drylts bliuwt se mei 15.34 har tsjinstanners Sigrid Bokma (14.63) en Anna-Jet Leyenaar (14.42) foar.

En ek by de junioren is der ien ljepper dy't syn konkurrinsje hieltyd mar foar bliuwt: Wietse Nauta. Hy wint ek syn tsiende wedstriid. Al sprong er yn Drylts mar in ôfstân fan 16.90. De konkurrinsje hie dus in kâns om him foarby te gean, mar liet it sitte.

Yn de oergongsklasse is Bauke de Jong fan Parregea de winner, mei in sprong fan 18.40.

Femke Rispens docht it by de famkes goed. Sy wint yn har klasse mei in ôfstân fan 14.42.

De winst by de jonges wie foar Rutger Haanstra fan It Heidenskip. Hy liet mei in ôfstân fan 17.24 syn konkurrinten Peter Faber (16.82 meter PR) en Stefan Douma (16.29) achter him. Haanstra wie dizze kear dus ek rom fierder as de winner by de junioaren.