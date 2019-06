Hearreanfean wint oefenwedstriid tsjin Bûtenpost mei dûbele sifers

Nettsjinsteande dat der yn de twadde helte alve oare spilers op it fjild stiene, setten de Feansters ek yn de twadde helte flink troch. Tusken de 53e en 56e minút makken Hornkamp, Frederiksen en Rienstra der 9-0 fan.

In minútsje letter wie der ek in goal foar Bûtenpost, neidat Høegh Rik Weening heakke. Hy naam de penalty sels, mar de bal waard keard troch keeper Bednarek. Rolf Dijk koe de rebound wol binnen sjitte.

It doelpunt soarge net foar in feroaring yn it wedstriidbyld,, want net folle letter makke Emil Frederiksen al wer de 10-1. Yn it lêste kertier makke Bruijn noch twa doelpunten en ek Rienstra skoarde noch. Yn de lêste minút skeat Dresevic fan grutte ôfstân de 14-1 binnen.