53 skûtsjes toane rou oan famyljes fan de manlju dy't dit jier ferstoarn binne

De 53 skûtsjes farre yn in lynje by in motorskip dêl dêr't de neibesteanden fan de âld-skûtsjesilers op sitte. Dêrby lit elk skûtsje de fok sakje as se by it motorskip delfarre en stiet de bemanning rjochtop yn it gongboard.

Frans Klaas Deinum, Jan Visser en Theo Ferwerda binne allegearre yn 2019 ferstoarn. Frans Klaas Deinum fan de Lemmer wie fan 2001 oant 2008 skipper fan de 'Hoop en Vertouwen'. Hy ferstoar op 74 jierrige leeftiid. Jan Visser ferstoar op de âldens fan 52-jier en wie skipper fan Zeldenrust Heech dêr't hy ferline jier mei debutearre yn de C-Klasse fan de IFKS. Visser siet ek yn de organisaasje fan de Slach om Heech.

Theo Ferwerda ferstoar op 30 maaie en wie 76 jier. Ferwerda sylde op de Rienk Ulbesz, it Ljouwerter skûtsje út de SKS.

Slach om Heech

De 53 dielnimmende skûtsjes wiene yn Heech foar de wedstriid De Slach om Heech. Dizze wedstriid wurdt sylt as in tarieding op it kommende IFKS seizoen. De Slach om Heech waard yn de A-klasse wûn troch de Lytse Lies fan Tony Brundel. Yn de B-klasse gie de winst nei de Sterke Jerke, wylst der yn de C-klasse winst wie foar de Lege Walden. Yn de Lytse A gie de winst yn de Slach om Heech nei it skûtsje fan Harm van der Weiden: de Eemlander.