Waadgearwurking krijt sintraal plak yn nije Waadloads

"De Waddenloods is een mooie stap op weg naar een stevige samenwerking in het waddengebied", sei Jesler Kiestra fan Staatsbosbeheer Fryslân. De hoop is dat de loads útgroeie kin ta in moetingsplak foar elk dy't mei it Waad wurket.

In moetingsplak stie al in skoft op it ferlanglistje fan sawol Staatsbosbeheer as Rijkswaterstaat. Op dizze wize kin der nammentlik fluch oerlein en skeakele wurde. Der is foar Lauwerseach keazen om't hjir ek in soad besikers komme, dy't dan útlis krije kinne oer it Waad.