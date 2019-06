Soad belangstelling foar nij strân by Marsum

De foarsjenningen waarden sneon iepene troch de wethâlders Dykstra en Van Gelder fan de gemeenten Waadhoeke en Ljouwert en fuortendaliks entûsjast yn gebrûk nommen troch de befolking fan de streek. Ek jongerein út de omjouwing wyt it paad nei it Marsumer strân al te finen.

"Dat strân is super", fynt foarsitter Geart Verf fan Doarpsbelang Marsum. It doarp freget al jierren om sa'n foarsjenning, mar de eardere gemeente Menameradiel seach hjir gjin mooglikheden ta. No leit it strân der samar as kompensaasje foar de oanlis fan de Heak om Ljouwert. De gemeentes Waadhoeke en Ljouwert bouden sneontemiddei in lyts feestje yn de doarpen fanwege de oplevering fan it projekt. "Het Boksumer Soal was er natuurlijk al", seit Henk Korthof fan doarpsbelang Boksum.

Goed foar de streek

"Maar er gebeurde alleen heel weinig. Nu kun je met de boot in Boksum komen of Boksum gebruiken als uitvalsbasis." Korthof fynt it folslein terjochte dat it doarp sa kompinsearre wurdt foar de Heak. "Eerlijk is eerlijk, we hebben nu meer verkeerslawaai, maar het is mooi dat er iets voor terugkomt."