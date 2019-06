Heger en feiliger: de nije brêge fan Dronryp is klear

Dat de provinsje graach om de omwenners tinke wol, is ek te fernimmen by de offisjele iepening. Om de nije brêge yn te wijen wie der sneon tusken de middei in fersoarge lunsj mei drinken en iis ta, boppe op de brêge. Om de Rypsters dêrby net ferbaarne te litten, stie op alle tafeltsjes in tube mei in smarsel tsjin it ferbaarnen.

De nije brêge is sa oanpast dat hy neffens de provinsje no akseptabeler en feiliger is foar alle brûkers. Sa is de maksimum snelheid op brêge en opritten beheind ta 30 kilometer yn de oere en ek hat de brêge twa offisjele fytsstroken krigen.

"Der hawwe beswiermakkers west, en wy hawwe in pittige diskusje hân, mar hjoed oerhearsket de bliidskip", seit foarsitter Peter Tanghe fan pleatslik belang. Tanghe wennet deun njonken syn brêge en hat foar syn gefoel njoggen moanne 'by in bouput wenne'.