Fans binne bliid dat metalfestival Dokk'em Open Air werom is

Hurde muzyk, swarte klean en in protte hier op it terrein fan it âlde azc yn Dokkum. Tongersdeitejûn wie der in foarpriuwke en freed en sneon stiene der tsientallen bands op twa poadia. De organisaasje ferwachtet sa'n 6000 minsken oer it hiele wykein. De camping is dit jier ekstra grut en der is in soad gebrûk fan makke.