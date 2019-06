Direkteur Alex Bonnema: "Beslút oer wurkfoarsjenning Caparis jout rêst"

De gemeenten Ljouwert, Hearrenfean, Smellingerlân en Opsterlân bliuwe eigener, wylst Weststellingwerf, Eaststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen harren oandielhâlderskip opsizze. Se bliuwe wol saken dwaan mei Caparis. Dat is de útkomst fan de oandielhâldersgearkomste fan freed.

Bonnema is tefreden. "Ik bin der tige wiis mei dat we it projekt no sa stadichoan ôfslute kinne. Dat we in proses ôfrûnje wêryn't we it mei-inoar iens wurde binne en wêryn't we dúdlikheid ha foar ús minsken. Dat jout rêst en we kinne no bouwe oan it nije Caparis."