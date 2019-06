Iepenloftspul Kollum: It Kollumer Oproer

We skriuwe 1797, it jier dat it Kollumer Oproer plakfynt: in Fryske opstân tsjin de Frânsen. In skoft lyn waard regisseur Steven de Jong benadere troch sjonger en akteur Syb van der Ploeg, dy't de rol fan Salomon Levy fertolket, ien fan de twa lieders fan it Kollumer Oproer. "Syb belle my en sei: Steven, dit projekt rint sa stadichoan út de klauwen. We kinne wol in pear hannen brûke."

Tegearre mei regisseur Atsje Lettinga gie De Jong dêrom de útdaging oan: in muzykteäterspektakel oer it Kollumer Oproer, dat net allinnich plakfynt yn 1797, mar dat ek graach flirtet mei de tiid. "Je kinne eins wol stelle dat hjir yn Kollum de monargy rêden is. De Frânsen woenen it regear hjir oernimme, mar ûnder lieding fan oproerlieders Salomon Levy (Syb van der Ploeg) en Jan Binnes (Piter Wilkens) is dêr flinke wjerstân tsjin bean."