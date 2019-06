Brouwerij Dockum mei foarearst restaurant bliuwe

"De gemeente gaat dan ook niet langer handhaven op de huidige vergunning en ook de dwangsommen zijn van de baan", seit De Heij. Amtners fan de gemeente kontrolearren oft Brouwerij Dockum iters oer de flier hawwe soe. By oertrêdingen moasten de eigeners in twangsom betelje. Nei 4 july moast it restaurant ticht, mar dat is neffens in opteine De Heij no fan de baan.

"We hebben een constructief gesprek gehad met de gemeente. Zij gaan nu kijken of de vergunning voor dit gebied kan worden aangepast. Ondertussen kunnen wij dan gewoon met onze bedrijfsvoering doorgaan." Hoewol't it noch mar om in ûndersyk fan de gemeente giet, giet De Heij der fanút dat Brouwerij Dockum gewoan in restaurant bliuwt. "Wij gaan ervan uit dat dit definitief is en kunnen nu ook weer personeel aannemen."

Der wie in soad ferset tsjin it restaurant. "Eten was niet de bedoeling binnen de verleende vergunning", wie earder de konklúzje fan wethâlder Theo Berends. "Het restaurant is strijdig met de verleende vergunning."

Letter mear.