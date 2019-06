Steuring treft opnij Stasjonsbrêge yn Frjentsjer

De Stasjonsbrêge yn Frjentser is sneon opnij troffen troch in steuring, meldt Scheepvaart Fryslân. De brêge kampte freed ek al mei in steuring. Doe bleau de brêge oer it Van Harinxmakanaal oan 'e ein fan de middei by it tichtgean 5 oant 10 sintimeter boppe de grûn hingjen.